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Мостовой: бразильцы «Зенита» русский язык не знают, говорят только плохие слова

Мостовой: бразильцы «Зенита» русский язык не знают, говорят только плохие слова
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как происходит общение с легионерами в стане петербургской команды, а также о плане на игру с «Ростовом», в котором сине-бело-голубые победили со счётом 3:1.

«Бразильцы русский язык не знают, поэтому по-русски мы с ними не общаемся. Только плохие слова они говорят (смеётся). С Малкомом я третий год в команде, с Клаудиньо второй, как и со многими остальными бразильцами. Мы нормально взаимодействуем, понимаем, кому куда надо бежать. С кем-то на английском разговариваю. С Малкомом общаемся на английском.

Мы разбираем каждого соперника, как они действуют. Мы знали, что «Ростов» выходит через пас, через опорного полузащитника — [Данилу] Глебова. Поэтому мы много их прессинговали. Как раз гол случился благодаря прессингу и ошибке «Ростова» в защите. У меня был момент, когда они ошиблись. Мы это, конечно, разбираем», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

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