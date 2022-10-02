Агент Николсона: Шамар — лев. Он сделает для чемпионства «Спартака» всё, что в его силах
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Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда «Спартака» Шамара Николсона, рассказал о планах своего клиента. По словам агента, футболист нацелен на то, чтобы принести пользу команде. Ранее ходили слухи, что футболист может покинуть московский клуб.
Сегодня, 2 октября, «Спартак» в гостевом матче 11-го тура РПЛ обыграл «Пари НН» со счётом 2:1. Николсон стал автором первого мяча москвичей.
«Дайте «Спартаку» стать чемпионом — в таком случае всё будет хорошо. Шамар — лев! Сделает для чемпионства всё, что в его силах» – сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Пари НН» (12) — 10-й.
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