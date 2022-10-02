Далер Кузяев похвалил «Ростов» после победы «Зенита» в 11-м туре РПЛ

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился эмоциями после победы над «Ростовом» (3:1) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Насколько тяжело «Зениту» дались эти три очка? Дались, как вы видите, непросто, потому что «Ростов» отлично играл, я считаю. Неплохо выходили из обороны, даже иногда очень рискованно, но это приносило свои плоды. Команда в целом очень хорошая, несмотря на отсутствие громких имён и больших трансферов.



С какими задачами Семак выпустил вас на поле? Сказал, чтобы выходил на свою позицию в полузащите, добавил агрессии в атаке и помогал в обороне. Установка была довольно короткой — Сергей Богданович был увлечён процессом матча. Коротко мне объяснил, и всё.



Мой гол? Хочу отметить отличный пас Малкома. У нас уже сыгранная связка — я забегаю, и он даёт мне на ход. Он действительно классный дал пас. По поводу празднования: как-то спонтанно произошло. Иногда вообще не праздную, всегда по-разному происходит. Даже не знаю, что добавить», — приводит слова Кузяева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.