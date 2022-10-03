«Ювентус» готов продать Локателли в «Арсенал»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли может стать игроком лондонского «Арсенала». Итальянский клуб готов рассмотреть предложения по действующему чемпиону Европы. Об этом сообщает Calciomercato.com. По сведениям источника, «канониры» ранее были заинтересованы в подписании Локателли.



24-летний Локателли стал игроком «Ювентуса» летом 2021 года, перейдя из «Сассуоло» на правах двухгодичной аренды с правом выкупа (с обязательными условиями). В нынешнем сезоне Мануэль в семи матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Всего за «Ювентус» Локателли в 50 матчах отличился три раза и отдал пять голевых передач.



Ранее Локателли играл за «Милан», в академии которого и выступал. Юношескую карьеру футболист начал в структуре «Аталанты».

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