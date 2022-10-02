Фабрегас назвал причину, по которой «Арсенал» может не стать чемпионом АПЛ в этом сезоне

Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас назвал причину, из-за которой «канониры» в этом сезоне не смогут навязать конкуренцию в борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.

«Единственный знак вопроса для меня — это Лига Европы. Будет сложно, потому что команда будет играть каждый четверг, матчи могут проводиться очень далеко, и в итоге они будут возвращаться назад в четыре утра, а затем нужно будет играть в АПЛ в это же воскресенье.



Это крайне непросто, поэтому будет интересно посмотреть, как Микель Артета справится с такой ситуацией. Но я уверен, что они находятся в хорошем состоянии, чтобы сделать это», — цитирует Фабрегаса издание The Sun.

На данный момент «Арсенал» лидирует в чемпионате АПЛ, набрав 21 очко по итогам восьми матчей. На второй строчке расположился «Манчестер Сити», набрав на одно очко меньше. Тройку лидеров замыкает «Тоттенхэм» — у них 17 очков.

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании: