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Форвард «Фламенго» оформил хет-трик за пять минут, Айртон сделал результативную передачу

Форвард «Фламенго» оформил хет-трик за пять минут, Айртон сделал результативную передачу
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«Фламенго» в матче 29-го тура бразильской Серии А принимал «Ред Булл Брагантино». Встреча команд завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Главным героем матча стал форвард Педро Абреу. Нападающий хозяев оформил хет-трик, потратив на это всего пять минут.

На 12-й минуте Габриэл открыл счёт и вывел хозяев вперёд. Элио Жунио восстановил равновесие в счёте на 48-й минуте. Но затем Педро начал забивать. Он отличился на 66-й, 70-й и 71-й минутах. Примечательно, что в эпизоде с третьим голом форварда результативную передачу на свой счёт записал бывший защитник «Спартака» Айртон Лукас. Он вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут.

«Фламенго» после 29 туров с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Ред Булл Брагантино» находится на 14-м месте, набрав 35 очков.

Бразилия - Серия А. 29-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 01:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Окончен
4 : 1
Ред Булл Брагантино
Браганса
1:0 Габриэл – 12'   1:1 Жунио – 48' (пен)   2:1 Абреу – 66'   3:1 Абреу – 70'   4:1 Абреу – 71'
Удаления: нет / Кандиду – 4'
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