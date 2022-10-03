Форвард «Фламенго» оформил хет-трик за пять минут, Айртон сделал результативную передачу

«Фламенго» в матче 29-го тура бразильской Серии А принимал «Ред Булл Брагантино». Встреча команд завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Главным героем матча стал форвард Педро Абреу. Нападающий хозяев оформил хет-трик, потратив на это всего пять минут.
На 12-й минуте Габриэл открыл счёт и вывел хозяев вперёд. Элио Жунио восстановил равновесие в счёте на 48-й минуте. Но затем Педро начал забивать. Он отличился на 66-й, 70-й и 71-й минутах. Примечательно, что в эпизоде с третьим голом форварда результативную передачу на свой счёт записал бывший защитник «Спартака» Айртон Лукас. Он вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут.
«Фламенго» после 29 туров с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Ред Булл Брагантино» находится на 14-м месте, набрав 35 очков.
- 3 октября 2022
-
00:34
-
00:31
-
00:28
-
00:16
-
00:12
-
00:04
-
00:00
- 2 октября 2022
-
23:54
-
23:52
-
23:44
-
23:36
-
23:28
-
23:24
-
23:10
-
22:58
-
22:57
-
22:51
-
22:39
-
22:35
-
22:35
-
22:26
-
22:17
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:42
-
21:41
-
21:35
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:13
-
21:01
-
20:56
-
20:56