Форвард «Фламенго» оформил хет-трик за пять минут, Айртон сделал результативную передачу

«Фламенго» в матче 29-го тура бразильской Серии А принимал «Ред Булл Брагантино». Встреча команд завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Главным героем матча стал форвард Педро Абреу. Нападающий хозяев оформил хет-трик, потратив на это всего пять минут.



На 12-й минуте Габриэл открыл счёт и вывел хозяев вперёд. Элио Жунио восстановил равновесие в счёте на 48-й минуте. Но затем Педро начал забивать. Он отличился на 66-й, 70-й и 71-й минутах. Примечательно, что в эпизоде с третьим голом форварда результативную передачу на свой счёт записал бывший защитник «Спартака» Айртон Лукас. Он вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут.



«Фламенго» после 29 туров с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Ред Булл Брагантино» находится на 14-м месте, набрав 35 очков.