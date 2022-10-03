Анчелотти высказался о полученной травме Куртуа, оценив тяжесть его повреждения

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после встречи 7-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (1:1) оценил степень тяжести повреждения 30-летнего бельгийского голкипера «Королевского клуба» Тибо Куртуа.

«Завтра у него запланированы медицинские тесты, мы подождём и посмотрим, каковы будут результаты. Думаю, всё не очень серьёзно, но нам ещё придётся оценить это», — цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, Куртуа выбыл на неопределённый срок из-за проблем со спиной в день матча с «Осасуной». Сообщалось, что у вратаря выявлен радикулит, в связи с чем он не примет участия в ближайших матчах.

Обзор матча «Реал» — «Осасуна» (1:1) доступен на «Чемпионате»:

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