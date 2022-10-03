«Очень плохой день». Эриксен высказался о разгромном поражении от «Манчестер Сити»

30-летний датский атакующий полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался о разгромном поражении на выезде в манчестерском дерби от «Манчестер Сити» (3:6) в матче 9-го тура чемпионата Англии.
«Это было очень тяжелое поражение. Все чувствуют, что это был очень плохой день. Мы словно все встали не с той ноги. У них пошли моменты с самого начала игры. Мы можем винить только самих себя. Нам не хватило смелости, и мы позволили им проявить свою силу. Есть много деталей, которые нам нужно изменить, и много аспектов, которые нам нужно делать лучше. Сегодняшний день был далек от идеального», — приводит слова Эриксена Goal со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков в семи турах и имея две игры в запасе. В следующем туре «манкунианцы» сыграют на выезде с «Эвертоном», матч пройдёт в воскресенье, 9 октября, а его начало запланировано на 21:00 мск. Однако перед этим «красным дьяволам» предстоит игра групповой стадии Лиги Европы с кипрской «Омонией».
Гол Эриксена не спас Данию от поражения сборной Хорватии.
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