«Сити» унизил «Юнайтед» в дерби Манчестера. Холанд и Фоден вошли в историю!

Когда такой счёт, тяжело всерьёз анализировать составы и прочие детали. Важно не отсутствие Родри или Магуайра (хотя прикиньте, что было бы, играй ещё Гарри!?). Важно, что одна команда просто размазала другую. Будто встретились соперники из разных лиг.

С первых минут всё стало ясно. В начале матча на жёлтые карточки «сели» крайние защитники «МЮ». Голы сыпались с каким-то нефутбольным темпом. «МЮ» пропустил четыре в первом тайме. И это ещё был удар в штангу от Гюндогана и две убойные атаки, когда «Сити» пробивал по воротам по три раза за три секунды. Будто это что-то из бокса, когда наносят серию ударов. У «Сити» были комбинации в пас, а теперь появились и комбинации ударов.

При первом голе де Хеа даже не прыгал. В целом было ощущение какой-то безнадёжности. У «МЮ» не возникло ни одной нормальной атаки за первый тайм. Ни одной. Вроде Санчо пытался цепляться за мяч, но это случалось так редко и неуверенно, что каждое новое владение «Юнайтед» длилось пару секунд.

В этой ситуации по-человечески жаль гостевых фанатов. Уже по ходу первого тайма болельщики «МЮ» уходили со стадиона. Им придётся сегодня очень много выпить, чтобы забыть такую игру.

Уже по ходу первого тайма болельщики «МЮ» уходили со стадиона Фото: Скрин с видео

Холанд просто разрывает (вы к этому уже привыкли?). У него 14 голов за восемь туров. При этом лишь один мяч с пенальти, который, кстати, норвежец сам заработал. А ещё три ассиста! В движениях Эрлинга есть что-то и от зверя, и от машины одновременно. Показательно, как он забил свой второй мяч в игре. Варан вроде контролировал нападающего, правильно располагался, много крутил головой, но Холанд всё равно дотянулся до мяча на дальней штанге (передача КДБ – отдельный вид искусства).

Хет-трик сделал не только Холанд, но и Фоден. Тут поражает, насколько по-разному англичанин выглядит в сборной и в клубе. Видимо, это и есть та самая разница между Гвардиолой и Саутгейтом.

Тот редкий случай, когда не имеет смысла рассуждать, как сложилась бы игра, если бы тен Хаг выпустил в основе Варана или Роналду. Может быть, и получше, но это вряд ли принципиально изменило бы ход матча. Тренеру «МЮ» оставалось только сидеть и отрицательно покачивать головой. Да, «Юнайтед» забил три гола принципиальному сопернику, но не покидало ощущение, что «Сити» в конце матча действовал уже не в полную силу.

Два исторических достижения: