Даниель Себальос прокомментировал ничью «Реала» с «Осасуной»

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос высказался о ничейном результате в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Осасуной». Команды сыграли со счётом 1:1.



«Мы хотели заработать три очка и старались до самого конца. Команда перевернулась на последних минутах, но мы всё равно не смогли добиться победы. Мы потеряли два очка, мы не были точны с мячом или лицом к воротам. В среду у нас ещё один матч, и мы должны хорошо с ним справиться», – приводит слова Себальоса официальный сайт мадридского клуба.



«Реал» набрал 19 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. «Осасуна» находится на седьмом месте, записав в свой актив 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Барселона», набрав 19 очков.