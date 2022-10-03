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Уткин: руководство «Локо» — что-то вроде вируса, вакцина против которого не найдена

Уткин: руководство «Локо» — что-то вроде вируса, вакцина против которого не найдена
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Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о нынешнем руководстве «Локомотива» после поражения в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (2:4).

«Стало ясно, что в «Локомотиве» основные решения принимают не Цорн, Плутник и Леонченко. После поражения от «Урала» все они уклонились от общения с прессой. Цорна поймали, но он сбежал. На пресс-конференцию тренер Циннбауэр не приходил больше 40 минут. Было понятно, что ничего он особо не скажет.

Очевидно, что решение, возможно, принято по тренерскому посту «Локомотива». Туда приехал ещё один непроизносимый человек. Но мы научимся, люди гибкие.

Вся эта история с правлением Плутника, Цорна и Леончечнко является чем-то вроде вируса. Вирусное заражение, которое проявляется многократно, и вакцина против него не найдена. Даже аббревиатура их фамилий звучит как ПЦЛ. Тест на коронавирус – это ПЦР, а «Локо» проходит другой тест, с разницей в одну букву», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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