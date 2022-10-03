Булыкин: Йокановичу нужно найти ключи к «Динамо». В этом заключается мастерство тренера

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о кризисной ситуации в московской команде в нынешнем сезоне.
«Как «Динамо» выбраться из кризисной ситуации? Не такая кризисная, как у «Локомотива», но точно нужно что-то думать и находить ключи к команде, чтобы выйти из этого положения. В этом заключается мастерство тренерского штаба. Стоит ли задумываться о его смене? Думаю, руководство будет делать выводы перед зимним перерывом. Нужно будет смотреть, на каком месте будут идти, как будет играть команда.
Чего не хватает для достижения результата? Где-то свежести, концентрации, самоотдачи. Всё разное. Нельзя назвать один фактор, который мешает. Но, если соответствующей атмосферы нет, приходят плохие результаты. Очень тяжело выходить из этого пике. Будем надеяться, что тренерский штаб сможет подобрать ключи к команде и следующую игру они выиграют», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 3 октября 2022
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