В одной из региональных лиг Германии прямо во время матча произошёл одновременно пугающий и комичный эпизод. Нападающий команды «Хемпи Лейпциг» Денис Йепель набрал высокую скорость, не смог затормозить на мокром поле и врезался головой в бетонную стену.
Удар получился настолько сильным, что футболист оказался в достаточно глубоком нокауте. На помощь ему подоспели партнёры по команде и медицинский штаб. Через пару минут Йепель самостоятельно поднялся. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Футболист врезался головой в бетонную стену во время матча. Видео:
Права на видео принадлежат Regionalliga Nordost. Ролик опубликован на YouTube-канале OstSportTV.
Стоит отметить, что по итогам матча «Хеми Лейпциг» переиграл своего соперника со счётом 1:0, даже несмотря на нокаут основного нападающего.
- 3 октября 2022
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