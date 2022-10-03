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Лионель Месси готов продлить контракт с «ПСЖ»

Лионель Месси готов продлить контракт с «ПСЖ»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси готов заключить новое соглашение с парижанами, сообщает Le Parisien.

По информации источника, аргентинский футболист комфортно чувствует себя во французском клубе и доволен работой главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье. Сообщается, что Месси ещё не получал предложения от руководства парижской команды, однако ожидается, что оно поступит в ближайшее время.

Напомним, действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Ранее сообщалось, что «Барселона» рассчитывает на возвращение 35-летнего аргентинского нападающего. В нынешнем сезоне Месси принял участие в девяти матчах французской Лиги 1, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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