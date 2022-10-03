Бывший игрок «Динамо» Соловьёв раскрыл обстоятельства резонансного перехода в «Зенит»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Иван Соловьёв раскрыл обстоятельства перехода в «Зенит» в 2013 году. Тогда юный футболист покинул «Динамо», чтобы продолжить карьеру в Санкт-Петербурге, но в итоге так и не смог закрепиться там. Сейчас он выступает за узбекский «Насаф».

«Контракт заканчивался через полгода, «Динамо» не предлагало новый. Говорю агенту: «Контракт заканчивается, что будем делать?» Он спросил: «Что ты хочешь?» Ответил: «Остаться в «Динамо». Пусть только сделают нормальные условия, чтобы можно было нормально жить в Москве, помогать родителям».

Агент перезвонил: «Предлагают 300 000 рублей в месяц. Ты заслуживаешь больше». Я хотел 600 000, потому что знал зарплаты Панюкова, Баккала. Он передал руководству. Началось: «Мы отдыхаем в Барселоне. Прилетим в декабре – будем разговаривать», — сказал Соловьёв на YouTube-канале «Блогбастер».

Также футболист заявил, что финансовый вопрос не был для него главным. По его словам, это — вопрос уважения.