Неймар, поддержавший Болсонару, не смог проголосовать на президентских выборах

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар не смог принять участия в выборах главы государства, сообщает El Mundo. Нападающий парижан должен был получить статус избирателя в Париже, но не оформил необходимые документы. Примечательно, что футболист должен был сделать это ещё тогда, когда переехал из Бразилии в Европу, то есть в 2013 году.



Так как Неймар не оформил необходимые документы, проголосовать он может только на избирательном участке в Сан-Паулу.



Любопытно, что Неймар поддержал действующего президента Жаира Болсонару. Он принял участие в рекламной кампании политика.



Первый тур выборов проходил накануне, 2 октября. Луис «Лула» да Силва набрал 48,4% голосов, а Болсонару — 43,2%. Теперь судьба президентского кресла определится во втором туре.

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