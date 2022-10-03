Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Зенита-2»

Основной кандидат на пост главного тренера «Зенита-2» — Иван Шабаров. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В настоящий момент Шабаров занимает пост старшего тренера сборной России игроков 2004 года рождения.

Напомним, сегодня, 3 октября, Радимов покинул пост главного тренера санкт-петербургского «Зенита-2». Временно исполняющим обязанности наставника второй команды назначен Дмитрий Давыдов. Позже Радимов был назначен на пост советника генерального директора санкт-петербургского клуба по развитию молодёжного футбола. Радимов возглавлял «Зенит-2» в период с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год.

В следующем туре Второй лиги России сезона-2022/2023 «Зенит-2» сыграет с клубом «Ядро». Встреча состоится 8 октября.