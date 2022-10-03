Хави предположил, что «Барселона» и «Интер» поспорят за второе место в группе ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о двухматчевом противостоянии с «Интером» в рамках третьего и четвёртого туров группового этапа в Лиге чемпионов.

«Меня не напрягает, что эти две игры будут так близки друг к другу. Мы хотим пройти далеко в турнире. Мы хотим показать, что мы конкурентоспособны. Мы сделали это в Мюнхене [в матче с «Баварией»] и хотим сделать это в игре с «Интером» и на «Сан-Сиро», и у нас, на «Камп Ноу».

Кажется, «Барса» и «Интер» будут бороться между собой за второе место в группе. И мы, и они уступили «Баварии» и вбили себе в голову, что больше не можем проигрывать», — цитирует Хави Sport.es.

Напомним, встреча третьего тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» состоится завтра, 4 октября. Начало матча — в 22:00 мск.

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