«Вызывает вопросы прогресс игроков». Радимов — о причинах увольнения из «Зенита-2»

Российский специалист Владислав Радимов рассказал, как было принято решение о его увольнении с поста главного тренера «Зенита-2».
«Андрей Аршавин сказал, что надо попробовать что‑то новое, поскольку на данный момент вызывает вопросы прогресс футболистов, их развитие и последние результаты команды. Поэтому мы решили, что у «Зенита‑2» должен быть новый тренер. В свою очередь, генеральный директор клуба Александр Иванович Медведев отметил, что я очень нужен клубу, в том числе в плане развития молодёжного футбола с учётом моего опыта. Поэтому он хочет сохранить меня в «Зените» и подробнее поговорить об этом чуть позже.
Знаете, у меня ещё зимой была мысль подойти к нему и сказать: «Андрей, я устал». А тут уже так совпало. Чтобы вы понимали, тренировать «Зенит‑2» — не такая простая история. Каждые полгода меняется состав. Если же ставить задачу выхода в Первую лигу, тогда надо оставлять Михайлова, который сейчас в основе «Пари НН». Или Кравцова, который в «Сочи», или Прохина, который в «Ростове», — по возрасту они подходят. Но смысл в этом? Андрей Аршавин тоже это прекрасно понимает. Но дело же может быть и в другом. Люди просто могут уставать друг от друга. И я тут согласен — в таком случае нужно пробовать что‑то новое. Так Андрей и сказал», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
«Зенит-2» под руководством Радимова в нынешнем сезоне набрал 18 очков в 13 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице своей подгруппы Второй лиги.
- 3 октября 2022
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