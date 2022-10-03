Талалаев оценил игру «Ахмата» после своего увольнения
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Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от игры грозненцев под руководством нового тренера. После увольнения Талалаева команду возглавил Сергей Ташуев.
Под его руководством «Ахмат» обыграл в матче Кубка России «Ростов» (3:1) и нанёс поражение в РПЛ московскому «Динамо» (2:1).
«Огромный фактор, что «Динамо» прилетело на игру с «Ахматом» за два часа до матча. Такое тяжёлое поле, и они прилетают за два часа до игры.
Я получал удовольствие от игры «Ахмата» в матче с «Динамо». На мой взгляд, пока грозненцы играют таким же образом, как и при мне. На стандартах есть изменения. А в остальном пока команда играет примерно в тот же футбол», — сказал Талалаев в эфире «Коммент.Шоу».
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