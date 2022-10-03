Талалаев оценил игру «Ахмата» после своего увольнения

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от игры грозненцев под руководством нового тренера. После увольнения Талалаева команду возглавил Сергей Ташуев.



Под его руководством «Ахмат» обыграл в матче Кубка России «Ростов» (3:1) и нанёс поражение в РПЛ московскому «Динамо» (2:1).



«Огромный фактор, что «Динамо» прилетело на игру с «Ахматом» за два часа до матча. Такое тяжёлое поле, и они прилетают за два часа до игры.



Я получал удовольствие от игры «Ахмата» в матче с «Динамо». На мой взгляд, пока грозненцы играют таким же образом, как и при мне. На стандартах есть изменения. А в остальном пока команда играет примерно в тот же футбол», — сказал Талалаев в эфире «Коммент.Шоу».