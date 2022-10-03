Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев оценил игру «Ахмата» после своего увольнения

Талалаев оценил игру «Ахмата» после своего увольнения
Комментарии

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от игры грозненцев под руководством нового тренера. После увольнения Талалаева команду возглавил Сергей Ташуев.

Под его руководством «Ахмат» обыграл в матче Кубка России «Ростов» (3:1) и нанёс поражение в РПЛ московскому «Динамо» (2:1).

«Огромный фактор, что «Динамо» прилетело на игру с «Ахматом» за два часа до матча. Такое тяжёлое поле, и они прилетают за два часа до игры.

Я получал удовольствие от игры «Ахмата» в матче с «Динамо». На мой взгляд, пока грозненцы играют таким же образом, как и при мне. На стандартах есть изменения. А в остальном пока команда играет примерно в тот же футбол», — сказал Талалаев в эфире «Коммент.Шоу».

Новость по теме
Йоканович рассказал, почему «Динамо» прилетело за несколько часов до матча с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022