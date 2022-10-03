Йоканович рассказал, почему «Динамо» прилетело за несколько часов до матча с «Ахматом»
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче 11-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 2:1. Йоканович посетовал на неудачную игру команды в первом тайме.
«Мы ожидали, что в начале матча игроки «Ахмата» будут нас прессинговать. Они были сильнее и выигрывали много подборов. Хотя они и не создали много опасных моментов – забили со стандарта и увеличили счёт уже перед самым перерывом. Во втором тайме мы старались комбинировать, создавать остроту у ворот соперника, но одного гола оказалось недостаточно.
Почему прилетели в Грозный за несколько часов до матча? Мы посчитали, что для нас это будет наилучшим решением», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо».
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