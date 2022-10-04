Защитник «Виктории Пльзень» Гейда: не сказал бы, что мы боимся «Баварию»

Защитник пльзеньской «Виктории» Лукаш Гейда поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».



«Я бы не сказал, что мы боимся, но в нашей группе все команды экстра-класса. В матчах с ними трудно защищаться, поэтому мы должны постараться выложиться по максимуму. «Бавария» потеряла несколько очков в чемпионате Германии в этом сезоне, но в каждом матче мюнхенцы создавали несколько опасных моментов. У этой команды отличный уровень, и мы знаем, с чем нам предстоит столкнуться. Это будет действительно тяжёлое испытание для нас», — приводит слова Гейды Bayern & Germany.



Матч группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Виктория Пльзень» состоится сегодня, 4 октября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 19:45 мск.