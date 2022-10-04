Пеле отреагировал на трагедию на стадионе в Индонезии, где погибли 174 человека

Легендарный экс-футболист Пеле отреагировал на трагедию, которая произошла после матча чемпионата Индонезии «Арема» — «Персебая» (2:3), в результате которой погибли 174 человека.
«В эти выходные мы стали свидетелями одной из крупнейших катастроф в истории футбола. По меньшей мере 32 ребенка, среди 125 погибших. Я желаю мира и любви всему индонезийскому народу. Насилие не сочетается со спортом. Нет боли поражения, которая могла бы оправдать потерю любви к ближнему. Спорт всегда должен быть актом любви», — написал Пеле в своей социальной сети.
После финального свистка фанаты вырвались на газон – между ними и полицией произошла стычка. Разъярённые болельщики начали бросать в силовиков различные предметы, на что те применили в ответ дубинки и гранаты со слезоточивым газом.
Методы правоохранительных органов вызвали в толпе панику. Болельщики начали разбегаться и создали давку, в результате которой погибло множество людей.
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