Эммерсон рассказал, что Гончаренко цитировал экс-президента США перед матчем с «Зенитом»

Защитник «Урала» Иллой-Айет Эммерсон рассказал о мотивационных речах главного тренера клуба Виктора Гончаренко.
«Гончаренко часто цитирует знаменитостей. Не каких-то там звезд ток-шоу, а действительно серьезных людей. Перед «Зенитом», например, бывшего президента США Буша цитировал. «Я начал проигрывать в гольф после того, как перестал быть президентом». Цитата про статус, про боязнь людей с высоким статусом. «Выходите играть не против футболок, а против футболистов!» — это если по-футбольному интерпретировать. В плане ораторских качеств у Гончаренко язык, конечно, подвешен», — приводит слова Эммерсона Sport24.
Гончаренко возглавил «Урал» по ходу сезона, сменив на посту главного тренера Игоря Шалимова. После 11 туров «Урал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
- 4 октября 2022
-
05:39
-
05:30
-
04:57
-
04:47
-
04:35
-
04:14
-
03:57
-
03:51
-
03:42
-
03:30
-
03:27
-
03:10
-
02:50
-
02:47
-
02:17
-
02:06
-
01:52
-
01:33
-
01:26
-
01:23
-
01:16
-
00:57
-
00:46
-
00:43
-
00:29
-
00:27
-
00:24
-
00:15
-
00:13
- 3 октября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:52
-
23:42
-
23:39
-
23:26