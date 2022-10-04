Эммерсон рассказал, что Гончаренко цитировал экс-президента США перед матчем с «Зенитом»

Защитник «Урала» Иллой-Айет Эммерсон рассказал о мотивационных речах главного тренера клуба Виктора Гончаренко.

«Гончаренко часто цитирует знаменитостей. Не каких-то там звезд ток-шоу, а действительно серьезных людей. Перед «Зенитом», например, бывшего президента США Буша цитировал. «Я начал проигрывать в гольф после того, как перестал быть президентом». Цитата про статус, про боязнь людей с высоким статусом. «Выходите играть не против футболок, а против футболистов!» — это если по-футбольному интерпретировать. В плане ораторских качеств у Гончаренко язык, конечно, подвешен», — приводит слова Эммерсона Sport24.

Гончаренко возглавил «Урал» по ходу сезона, сменив на посту главного тренера Игоря Шалимова. После 11 туров «Урал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 7 очков.