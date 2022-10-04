Агент Шапи Сулейманова оценил шансы игрока сыграть в Польше еврокубковый матч

Алан Агузаров, представляющий интересы российского вингера «Хапоэля» из Баэр-Шевы Магомеда-Шапи Сулейманова, высказался о возможном недопуске игрока в Польшу для участия в еврокубковом матче.



«Достаточно невелики шансы, что Шапи в итоге пустят на территорию Польши. Велика вероятность, что он останется на базе клуба и не поедет с командой. Сам Магомед очень расстроен, так как он сейчас набрал хорошую форму. Жаль, что вмешиваются в дело немножко неспортивные моменты. К сожалению, в данной ситуация мы ничего сделать не можем. Шапи очень хотел помочь команде», – приводит слова Агузарова «РБ Спорт».



Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций «Лех» — «Хапоэль» (Беэр-Шева) состоится 6 октября в Познани (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

Новость по теме Шапи Сулейманова из-за гражданства РФ не пустят в Польшу на еврокубковый матч