Marca: Субименди, которым интересуется «Барселона», продлит контракт с «Реалом Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди в ближайшее время должен подписать с командой новый контракт. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, ранее «Барселона» рассматривала испанского футболиста в качестве долгосрочной замены Серхио Бускетсу.
«Между мной и «Реалом Сосьедад» очень хорошие отношения. Продление моего контракта — вопрос времени. Хави заинтересован во мне? Сейчас я даже не думаю об этом, я сосредоточен на моей команде», — сказал Субименди.
23-летний Субименди — воспитанник «Сосьедада». В восьми матчах нынешнего сезона он отметился двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Видеообзор. «Жирона» — «Реал Сосьедад». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 4 октября 2022
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:50
-
09:48
-
09:31
-
09:20
-
08:58
-
08:44
-
08:30
-
08:06
-
07:56
-
07:48
-
07:39
-
07:34
-
07:30
-
07:13
-
07:03
-
06:33
-
06:15
-
05:39
-
05:30
-
04:57
-
04:47
-
04:35
-
04:14
-
03:57
-
03:51
-
03:42
-
03:30
-
03:27
-
03:10
-
02:50
-
02:47
-
02:17