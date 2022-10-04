Marca: Субименди, которым интересуется «Барселона», продлит контракт с «Реалом Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди в ближайшее время должен подписать с командой новый контракт. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, ранее «Барселона» рассматривала испанского футболиста в качестве долгосрочной замены Серхио Бускетсу.

«Между мной и «Реалом Сосьедад» очень хорошие отношения. Продление моего контракта — вопрос времени. Хави заинтересован во мне? Сейчас я даже не думаю об этом, я сосредоточен на моей команде», — сказал Субименди.

23-летний Субименди — воспитанник «Сосьедада». В восьми матчах нынешнего сезона он отметился двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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