Маурисио — о России: здесь всё не как в новостях

Бывший футболист «Зенита» и «Терека» Маурисио высказался по поводу своего возвращения в Россию. Недавно бразилец перешёл в «Родину» из Первой лиги. По словам игрока, он рад вернуться в российский футбол. Некоторые друзья отговаривали его от этого трансфера из-за ситуации в мире, но Маурисио отвечал им, что в России всё не так, как показывают в новостях.

«Мне нравится Россия, тут у меня нет проблем, я достаточно адаптирован. Поэтому я здесь. Мы все думаем о том, что происходит между Россией и Украиной. Эти события связаны с нашей жизнью и жизнью миллионов других людей. Но для меня снова играть в России — отличная возможность. Я рад вернуться. Здесь меня многие помнят и знают. Люблю Россию и людей, которые тут живут. В «Родине» в меня верят.



Не боялся ли я ехать в Россию в такое время? Иногда мы все боимся — это нормально. У меня жена и дети, я должен их оберегать. Но в то же время футбол — это моя работа. Я её очень люблю и не хочу заканчивать карьеру. Перед тем как вернуться, я спросил об обстановке в России у бразильских друзей, уже несколько лет играющих здесь. Они сказали: «Приезжай, не волнуйся. Россия сейчас в сложной ситуации, но у тебя не будет ни единой проблемы с безопасностью. Особенно в Москве». После этого разговора я принял предложение «Родины».

Отговаривал ли кто-то? Друзья из Бразилии: «Ты что?! Какая Россия? Там же опасно!» И сейчас почти каждый день мне пишут — сильно переживают. Люди не из России представляют себе ситуацию совершенно не такой, какая она на самом деле. Мне звонят друзья: «Ты вообще в курсе, что происходит?» Я отвечаю: «Здесь всё не как в новостях». Поэтому при переходе в «Родину» больше доверился мнению друзей из России», — приводит слова Маурисио Sport24.

Напомним, бразильский хавбек Маурисио выступал в России в период с 2010 по 2017 год. В 2018 году Маурисио перешёл в греческий ПАОК. В России он успел стать обладателем Кубка и Суперкубка страны вместе с «Зенитом».