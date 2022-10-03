Хаджикадунич: не хочу возвращаться в «Ростов» из аренды. Инстинкты говорят не ехать в РФ

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич, на правах аренды выступающий за «Мальмё», признался, что не хочет возвращаться в российский клуб. Он заявил, что инстинкты подсказывают ему не возвращаться в Россию.
«Хочу ли я вернуться в Россию, в «Ростов»? На данный момент, абсолютно нет. Так мне подсказывают инстинкты. Я не хочу возвращаться в Россию, учитывая, как это будет выглядеть.
Никаких контактов с представителями «Ростова» у меня нет. Я не общаюсь с ними, и, честно говоря, мне всё равно. Я фокусируюсь только на игре за «Мальмё» и сборную Боснии», — приводит слова Хаджикадунича Expressen.
Напомним, Хаджикадунич в марте перебрался на правах аренды в «Мальмё». Срок арендного соглашения истекает в конце 2022 года. Защитник воспользовался правом, которое ФИФА предоставила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ.
- 3 октября 2022
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