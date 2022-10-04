«Спартак» геройствует, а «Локо» на дне. Обзор 11-го тура РПЛ

Представляем 20-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 11-й тур РПЛ. ЦСКА потрепал нервы болельщикам в матче с аутсайдером, «Локомотив» провалился прямиком на дно, «Зениту» дали бой, но не отняли очки, а «Спартак» столкнулся с проблемами в отсутствие Александра Соболева и был вынужден геройствовать. Обо всём этом говорим в новом выпуске.

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Инсайды от Андрея

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

0:20 — ЦСКА устроил себе приключения в Химках.

2:19 — Хвалим Кучаева.

4:25 — Гогниев поменял вратаря в перерыве. Нет, никакой травмы не было.

5:15 — У «Химок» проблемы с деньгами.

8:58 — «Локомотив» продолжает погружение на дно.

11:55 — А «Урал» в порядке.

12:50 — У «Локо» худший старт в XXI веке.

14:40 — Продолжаем восхищаться риторикой Циннбауэра.

20:35 — Юрий Газинский — гениальный дед.

22:41 — Андрей считает, что «Ростов» играл на равных с «Зенитом». Миша не согласен.

25:45 — В ворота «Зенита» не дали пенальти.

27:40 — «Ростов» в любом случае красавчики.

30:45 — «Спартак» превозмог себя в матче с «Пари НН».

31:50 — Соболев незаменим для «Спартака».

34:00 — Виноват ли Селихов в голе «Пари НН»?

35:23 — Респектуем Галактионову.

36:20 — У Промеса нет нервов.

37:15 — У «Спартака» почти чемпионский график.

38:50 — «Динамо» валится.

43:14 — «Оренбург» разбил «Сочи».

43:50 — Сычевой сделал предложение после гола! Андрей включает романтика.

46:12 — «Факел» и «Торпедо» выдали боевик.

48:16 — В российский футбол вернулись дудки!

49:30 — Прощаемся.