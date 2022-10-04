«Спартак» геройствует, а «Локо» на дне. Обзор 11-го тура РПЛ

Представляем 20-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 11-й тур РПЛ. ЦСКА потрепал нервы болельщикам в матче с аутсайдером, «Локомотив» провалился прямиком на дно, «Зениту» дали бой, но не отняли очки, а «Спартак» столкнулся с проблемами в отсутствие Александра Соболева и был вынужден геройствовать. Обо всём этом говорим в новом выпуске.
Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
0:20 — ЦСКА устроил себе приключения в Химках.
2:19 — Хвалим Кучаева.
4:25 — Гогниев поменял вратаря в перерыве. Нет, никакой травмы не было.
5:15 — У «Химок» проблемы с деньгами.
8:58 — «Локомотив» продолжает погружение на дно.
11:55 — А «Урал» в порядке.
12:50 — У «Локо» худший старт в XXI веке.
14:40 — Продолжаем восхищаться риторикой Циннбауэра.
20:35 — Юрий Газинский — гениальный дед.
22:41 — Андрей считает, что «Ростов» играл на равных с «Зенитом». Миша не согласен.
25:45 — В ворота «Зенита» не дали пенальти.
27:40 — «Ростов» в любом случае красавчики.
30:45 — «Спартак» превозмог себя в матче с «Пари НН».
31:50 — Соболев незаменим для «Спартака».
34:00 — Виноват ли Селихов в голе «Пари НН»?
35:23 — Респектуем Галактионову.
36:20 — У Промеса нет нервов.
37:15 — У «Спартака» почти чемпионский график.
38:50 — «Динамо» валится.
43:14 — «Оренбург» разбил «Сочи».
43:50 — Сычевой сделал предложение после гола! Андрей включает романтика.
46:12 — «Факел» и «Торпедо» выдали боевик.
48:16 — В российский футбол вернулись дудки!
49:30 — Прощаемся.
- 4 октября 2022
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