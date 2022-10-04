Срна: многие ожидали, что «Шахтёр» не наберёт ни одного очка в ЛЧ, но мы никого не боимся

Директор по футболу «Шахтёра» Дарио Срна рассказал, что многие не верили в силу его команды.

«Когда стало известно, что мы вышли в групповой этап, многие ожидали, что «Шахтёр» не наберёт ни одного очка. «Это уже не тот «Шахтёр», что раньше», — говорили они. В этом есть правда. Мы потеряли 14 игроков и наш технический состав, но тем не менее мы в Лиге чемпионов и у нас в активе четыре очка. Выход в 1/8 финала был бы невероятным, но это будет сложно. У этой команды есть характер и мужество. Мы никого не боимся.

«Реал»? Они фавориты, но мы хотим показать свой футбол, и я уверяю, что «Шахтёру» нечего терять», — приводит слова Срна Marca.



В среду, 5 октября, «Шахтёр» в Испании сыграет с мадридским «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.