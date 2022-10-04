Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Срна: многие ожидали, что «Шахтёр» не наберёт ни одного очка в ЛЧ, но мы никого не боимся

Срна: многие ожидали, что «Шахтёр» не наберёт ни одного очка в ЛЧ, но мы никого не боимся
Комментарии

Директор по футболу «Шахтёра» Дарио Срна рассказал, что многие не верили в силу его команды.

«Когда стало известно, что мы вышли в групповой этап, многие ожидали, что «Шахтёр» не наберёт ни одного очка. «Это уже не тот «Шахтёр», что раньше», — говорили они. В этом есть правда. Мы потеряли 14 игроков и наш технический состав, но тем не менее мы в Лиге чемпионов и у нас в активе четыре очка. Выход в 1/8 финала был бы невероятным, но это будет сложно. У этой команды есть характер и мужество. Мы никого не боимся.

«Реал»? Они фавориты, но мы хотим показать свой футбол, и я уверяю, что «Шахтёру» нечего терять», — приводит слова Срна Marca.

В среду, 5 октября, «Шахтёр» в Испании сыграет с мадридским «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Новость по теме
Директор «Шахтёра» Срна раскритиковал ФИФА за отношение к клубу и украинскому футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022