Директор «Шахтёра» Срна раскритиковал ФИФА за отношение к клубу и украинскому футболу
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Директор по футболу «Шахтёра» Дарио Срна резко высказался в отношении ФИФА и поблагодарил УЕФА за отношение к команде и футболу на Украине.
«УЕФА через Чеферина делал всё, что мог, чтобы помочь нам и украинскому футболу. ФИФА, напротив, уничтожила нас. Они не разу не защитили нас. Если бы в нашей ситуации оказались «Реал», «Севилья», «Барселона» или «Бавария», я уверен, они бы им быстро помогли.
Мы такая же команда, и за последние 20 лет «Шахтёр» многое дал европейскому футболу. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь из ФИФА приехал на Украину, пожил с нами и другими командами и почувствовал всё это», — приводит слова Срна Marca.
«Шахтёр» в пяти матчах чемпионата Украины набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице первое место.
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