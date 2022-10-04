Директор «Шахтёра» Срна раскритиковал ФИФА за отношение к клубу и украинскому футболу

Директор по футболу «Шахтёра» Дарио Срна резко высказался в отношении ФИФА и поблагодарил УЕФА за отношение к команде и футболу на Украине.

«УЕФА через Чеферина делал всё, что мог, чтобы помочь нам и украинскому футболу. ФИФА, напротив, уничтожила нас. Они не разу не защитили нас. Если бы в нашей ситуации оказались «Реал», «Севилья», «Барселона» или «Бавария», я уверен, они бы им быстро помогли.



Мы такая же команда, и за последние 20 лет «Шахтёр» многое дал европейскому футболу. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь из ФИФА приехал на Украину, пожил с нами и другими командами и почувствовал всё это», — приводит слова Срна Marca.



«Шахтёр» в пяти матчах чемпионата Украины набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице первое место.