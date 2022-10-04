Константин Зырянов назначен главным тренером «Черноморца»

Бывший наставник молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Черноморец» из Новороссийска, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Специалист приступит к работе на новой должности уже в ближайшее время, «Черноморец» выступает во Второй лиге.
«Константин Георгиевич, «Зенит» благодарит Вас за значимый вклад в наши общие трофеи, готовность бороться до конца, эмоциональную и самоотверженную игру в составе сине-бело-голубых, любовь к Петербургу и болельщикам «Зенита», — написала пресс-служба сине-бело-голубых.
Отмечается, что ассистент Зырянова Константин Лобов также переходит в «Черноморец».
Зырянов находился в структуре «Зенита» с 2007 года. Сначала в статусе футболиста (286 матчей), потом в статусе играющего тренера и главного тренера «Зенита-2», а позже и наставника молодёжной команды.
- 4 октября 2022
-
13:12
-
13:10
-
13:00
-
13:00
-
12:48
-
12:35
-
12:16
-
12:15
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:52
-
11:50
-
11:36
-
11:30
-
11:25
-
11:24
-
11:16
-
11:00
-
10:52
-
10:32
-
10:21
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:50
-
09:48
-
09:31
-
09:20
-
08:58
-
08:44
-
08:30
-
08:06
-
07:56