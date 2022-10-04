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Константин Зырянов назначен главным тренером «Черноморца»

Константин Зырянов назначен главным тренером «Черноморца»
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Бывший наставник молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Черноморец» из Новороссийска, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Специалист приступит к работе на новой должности уже в ближайшее время, «Черноморец» выступает во Второй лиге.

«Константин Георгиевич, «Зенит» благодарит Вас за значимый вклад в наши общие трофеи, готовность бороться до конца, эмоциональную и самоотверженную игру в составе сине-бело-голубых, любовь к Петербургу и болельщикам «Зенита», — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Отмечается, что ассистент Зырянова Константин Лобов также переходит в «Черноморец».

Зырянов находился в структуре «Зенита» с 2007 года. Сначала в статусе футболиста (286 матчей), потом в статусе играющего тренера и главного тренера «Зенита-2», а позже и наставника молодёжной команды.

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