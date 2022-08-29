«Зенит» стал лучшим в Европе 14 лет назад. Где сейчас герои финала с «Манчестер Юнайтед»

Ровно 14 лет назад «Зенит» под руководством Дика Адвоката обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) сэра Алекса Фергюсона в Суперкубке УЕФА и выиграл второй европейский трофей с сине-бело-голубыми за 107 дней. С тех пор российские клубы не брали никаких еврокубков, а «Манчестер Юнайтед» остановился в шаге от победы в Суперкубке УЕФА в 2017 году. Тогда «МЮ» Жозе Моуринью уступил «Реалу» (1:2). Ни в составе «Зенита», ни в составе «Манчестер Юнайтед» не осталось игроков, выступающих за клуб на данный момент. Рассказываем, что стало с участниками того эпохального матча.
«Манчестер Юнайтед»
Вратарь: Эдвин ван дер Сар, 51 год
Тогда: сыграл 10 матчей в Лиге чемпионов в сезоне-2007/2008, пропустил четыре гола и семь игр провёл на ноль, взял второе чемпионство Англии с «МЮ».
Сейчас: с 11 ноября 2016 года – генеральный директор «Аякса».
Защитник: Гари Невилл, 47 лет
Тогда: сыграл 76 минут с «Зенитом». Невилл вывел «МЮ» на игру с капитанской повязкой. Перед этим он пропустил почти год из-за травмы лодыжки.
Сейчас: совладелец клуба «Солфорд», выступающего во второй английской лиге.
Защитник: Рио Фердинанд, 43 года
Тогда: основной защитник «МЮ», сыграл 90 минут с «Зенитом».
Сейчас: выступает экспертом на британском ТВ. В 2022 году Рио был награждён Орденом Британской империи за заслуги перед футболом и благотворительность.
Защитник: Неманья Видич, 40 лет
Тогда: сыграл полный матч с «Зенитом», отметился голом.
Сейчас: даёт интервью, выступает с экспертным мнением на ТВ.
Защитник: Патрис Эвра, 41 год
Тогда: сыграл 90 минут, в сезоне-2007/2008 Лиги чемпионов провёл 10 матчей и сделал результативную передачу.
Сейчас: комментирует каждый шаг «Манчестер Юнайтед» и хвалит Криштиану Роналду
Защитник: Уэс Браун, 42 года
Тогда: вышел на замену на 14 минут с «Зенитом» вместо Гари Невилла, сделал три ассиста в 10 матчах Лиги чемпионов сезона-2007/2008.
Сейчас: ведущий на клубном канале «МЮ».
Защитник: Джон О’Ши, 41 год
Тогда: вышел на замену на 60-й минуте вместо Андерсона, был игроком ротации.
Сейчас: ассистент тренера в сборной Ирландии до 21 года.
Полузащитник: Пак Чжи Сун, 41 год
Тогда: сыграл 30 минут после выхода на замену, в том сезоне провёл всего четыре матча в Лиге чемпионов.
Сейчас: тренер молодёжной команды «КПР».
Полузащитник: Даррен Флетчер, 38 лет
Тогда: сыграл 60 минут с «Зенитом», на протяжении сезона имел проблемы с коленом.
Сейчас: технический директор «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник: Пол Скоулз, 47 лет
Тогда: провёл 90 минут на поле, но удалился в самом конце – получил вторую жёлтую карточку за игру рукой (первую на 45+1-й минуте).
Сейчас: владелец клуба «Солфорд», выступающего во второй английской лиге.
Знаете, кого удаляли с поля чаще всего? У нас тут очень неожиданный список!
Полузащитник: Андерсон, 34 года
Тогда: сыграл 60 минут и был заменён после жёлтой карточки. Это был первый сезон Андерсона в «МЮ».
Сейчас: помощник главного тренера в молодёжной команде «Адана Демирспор».
Полузащитник: Нани, 35 лет
Тогда: накануне провёл первый сезон в «МЮ». Нани сыграл 90 минут с «Зенитом».
Сейчас: подписал двухлетний контракт с «Мельбурном».
Нападающий: Уэйн Руни, 36 лет
Тогда: набрал 12+13 очков по системе «гол+пас» в 27 матчах сезона-2007/2008 АПЛ.
Сейчас: главный тренер «Ди-Си Юнайтед».
Нападающий: Карлос Тевес, 38 лет
Тогда: сыграл 90 минут с «Зенитом», отдал голевую передачу на Видича, заработал жёлтую карточку.
Сейчас: главный тренер «Росарио».
Главный тренер: сэр Алекс Фергюсон, 80 лет
Тогда: во второй раз выиграл Лигу чемпионов.
Сейчас: получил официальную должность в структуре клуба – советник исполнительного директора Ричарда Арнольда.
За 14 лет Роналду успел уйти и вернуться в «Юнайтед». Сейчас его многие критикует, но мы тут узнали, насколько же выгодным был камбэк!
«Зенит»
Вратарь: Вячеслав Малафеев, 43 года
Тогда: сыграл 10 матчей в Кубке УЕФА, пропустил девять голов и четыре игры провёл на ноль.
Сейчас: занимается недвижимостью и снимается в реалити-шоу.
Защитник: Александр Анюков, 39 лет
Тогда: основной игрок «Зенита», сыграл 14 матчей в Кубке УЕФА, забил «Байеру», отдал голевую с «Баварией».
Сейчас: помощник Сергея Семака в «Зените».
Защитник: Ивица Крижанац, 43 года
Тогда: сыграл 71 минуту против «МЮ».
Сейчас: занимается бизнесом, владеет апартаментами на побережье Адриатического моря и гоняет на мотоцикле. С друзьями-байкерами Ивица исколесил пол-Европы и даже приезжал в Россию на ЧМ-2018.
Защитник: Себастьен Пюигренье, 40 лет
Тогда: провёл 62 минуты против «Ман Юнайтед».
Сейчас: в 2018 году завершил карьеру, после чего обозвал болельщиков «Зенита» расистами.
Защитник: Радек Ширл, 41 год
Тогда: сыграл 90 минут с «МЮ», провёл лучший сезон за «Зенит».
Сейчас: живёт в Бенидорме (Испания).
Защитник: Роман Широков, 41 год
Тогда: вышел на замену на 28 минут.
Сейчас: выступает экспертом в СМИ, попал в очередной скандал с судейством.
Полузащитник: Владислав Радимов, 46 лет
Тогда: сыграл 19 минут, завершил карьеру после Суперкубка УЕФА.
Сейчас: главный тренер «Зенита-2» и эксперт на ТВ.
Полузащитник: Андрей Аршавин, 41 год
Тогда: сыграл второй тайм, в Кубке УЕФА забил четыре гола и сделал пять ассистов в 14 матчах.
Сейчас: заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» и эксперт на ТВ.
Полузащитник: Анатолий Тимощук, 43 года
Тогда: был капитаном «Зенита» в матче с «МЮ».
Сейчас: работает в штабе Сергея Семака в «Зените».
Полузащитник: Константин Зырянов, 44 года
Тогда: сыграл 90 минут с «МЮ», в сезоне-2007/2008 Кубка УЕФА провёл 15 матчей (три гола, две передачи).
Сейчас: в июне покинул пост тренера «Зенита-2», сыграл в матче легенд «Зенита» и «Спартака».
Полузащитник: Игорь Денисов, 38 лет
Тогда: провёл на поле весь матч, сделал голевую передачу на Павла Погребняка.
Сейчас: тренирует детей, должен сыграть в ответном матче легенд «Зенита» и «Спартака».
Полузащитник: Данни, 39 лет
Тогда: забил второй гол «Зенита», был признан лучшим игроком матча.
Сейчас: завершил карьеру, отдыхает, приедет на ответный матч легенд «Зенита» и «Спартака».
Нападающий: Алехандро Домингес, 41 год
Тогда: был заменён после перерыва, сделал две результативные передачи в семи матчах Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008.
Сейчас: занимается скаутингом для греческого «Олимпиакоса» и выступает экспертом на телевидении.
Нападающий: Павел Погребняк, 38 лет
Тогда: забил первый гол в матче, отметился 10 мячами в 13 встречах Кубка УЕФА.
Сейчас: собирает команду в Медиалигу.
Погребняк разрывал за «Зенит» в Европе. А вот нынешние форварды команды пока не впечатляют
Главный тренер: Дик Адвокат, 74 года
Тогда: выиграл четвёртый трофей с «Зенитом».
Сейчас: покинул «Утрехт» в июне в должности советника клуба.
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