Рассказываем и о судьбе игроков команды Алекса Фергюсона.

«Зенит» стал лучшим в Европе 14 лет назад. Где сейчас герои финала с «Манчестер Юнайтед»

Ровно 14 лет назад «Зенит» под руководством Дика Адвоката обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) сэра Алекса Фергюсона в Суперкубке УЕФА и выиграл второй европейский трофей с сине-бело-голубыми за 107 дней. С тех пор российские клубы не брали никаких еврокубков, а «Манчестер Юнайтед» остановился в шаге от победы в Суперкубке УЕФА в 2017 году. Тогда «МЮ» Жозе Моуринью уступил «Реалу» (1:2). Ни в составе «Зенита», ни в составе «Манчестер Юнайтед» не осталось игроков, выступающих за клуб на данный момент. Рассказываем, что стало с участниками того эпохального матча.

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«Манчестер Юнайтед»

Вратарь: Эдвин ван дер Сар, 51 год

Тогда: сыграл 10 матчей в Лиге чемпионов в сезоне-2007/2008, пропустил четыре гола и семь игр провёл на ноль, взял второе чемпионство Англии с «МЮ».

Сейчас: с 11 ноября 2016 года – генеральный директор «Аякса».

Тогда Сейчас

Защитник: Гари Невилл, 47 лет

Тогда: сыграл 76 минут с «Зенитом». Невилл вывел «МЮ» на игру с капитанской повязкой. Перед этим он пропустил почти год из-за травмы лодыжки.

Сейчас: совладелец клуба «Солфорд», выступающего во второй английской лиге.

Тогда Сейчас

Защитник: Рио Фердинанд, 43 года

Тогда: основной защитник «МЮ», сыграл 90 минут с «Зенитом».

Сейчас: выступает экспертом на британском ТВ. В 2022 году Рио был награждён Орденом Британской империи за заслуги перед футболом и благотворительность.

Тогда Сейчас

Защитник: Неманья Видич, 40 лет

Тогда: сыграл полный матч с «Зенитом», отметился голом.

Сейчас: даёт интервью, выступает с экспертным мнением на ТВ.

Тогда Сейчас

Защитник: Патрис Эвра, 41 год

Тогда: сыграл 90 минут, в сезоне-2007/2008 Лиги чемпионов провёл 10 матчей и сделал результативную передачу.

Сейчас: комментирует каждый шаг «Манчестер Юнайтед» и хвалит Криштиану Роналду

Тогда Сейчас

Защитник: Уэс Браун, 42 года

Тогда: вышел на замену на 14 минут с «Зенитом» вместо Гари Невилла, сделал три ассиста в 10 матчах Лиги чемпионов сезона-2007/2008.

Сейчас: ведущий на клубном канале «МЮ».

Тогда Сейчас

Защитник: Джон О’Ши, 41 год

Тогда: вышел на замену на 60-й минуте вместо Андерсона, был игроком ротации.

Сейчас: ассистент тренера в сборной Ирландии до 21 года.

Тогда Сейчас

Полузащитник: Пак Чжи Сун, 41 год

Тогда: сыграл 30 минут после выхода на замену, в том сезоне провёл всего четыре матча в Лиге чемпионов.

Сейчас: тренер молодёжной команды «КПР».

Тогда Сейчас

Полузащитник: Даррен Флетчер, 38 лет

Тогда: сыграл 60 минут с «Зенитом», на протяжении сезона имел проблемы с коленом.

Сейчас: технический директор «Манчестер Юнайтед».

Тогда Сейчас

Полузащитник: Пол Скоулз, 47 лет

Тогда: провёл 90 минут на поле, но удалился в самом конце – получил вторую жёлтую карточку за игру рукой (первую на 45+1-й минуте).

Сейчас: владелец клуба «Солфорд», выступающего во второй английской лиге.

Тогда Сейчас

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Полузащитник: Андерсон, 34 года

Тогда: сыграл 60 минут и был заменён после жёлтой карточки. Это был первый сезон Андерсона в «МЮ».

Сейчас: помощник главного тренера в молодёжной команде «Адана Демирспор».

Тогда Сейчас

Полузащитник: Нани, 35 лет

Тогда: накануне провёл первый сезон в «МЮ». Нани сыграл 90 минут с «Зенитом».

Сейчас: подписал двухлетний контракт с «Мельбурном».

Тогда Сейчас

Нападающий: Уэйн Руни, 36 лет

Тогда: набрал 12+13 очков по системе «гол+пас» в 27 матчах сезона-2007/2008 АПЛ.

Сейчас: главный тренер «Ди-Си Юнайтед».

Тогда Сейчас

Нападающий: Карлос Тевес, 38 лет

Тогда: сыграл 90 минут с «Зенитом», отдал голевую передачу на Видича, заработал жёлтую карточку.

Сейчас: главный тренер «Росарио».

Тогда Сейчас

Главный тренер: сэр Алекс Фергюсон, 80 лет

Тогда: во второй раз выиграл Лигу чемпионов.

Сейчас: получил официальную должность в структуре клуба – советник исполнительного директора Ричарда Арнольда.

Тогда Сейчас

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«Зенит»

Вратарь: Вячеслав Малафеев, 43 года

Тогда: сыграл 10 матчей в Кубке УЕФА, пропустил девять голов и четыре игры провёл на ноль.

Сейчас: занимается недвижимостью и снимается в реалити-шоу.

Тогда Сейчас

Защитник: Александр Анюков, 39 лет

Тогда: основной игрок «Зенита», сыграл 14 матчей в Кубке УЕФА, забил «Байеру», отдал голевую с «Баварией».

Сейчас: помощник Сергея Семака в «Зените».

Тогда Сейчас

Защитник: Ивица Крижанац, 43 года

Тогда: сыграл 71 минуту против «МЮ».

Сейчас: занимается бизнесом, владеет апартаментами на побережье Адриатического моря и гоняет на мотоцикле. С друзьями-байкерами Ивица исколесил пол-Европы и даже приезжал в Россию на ЧМ-2018.

Тогда Сейчас

Защитник: Себастьен Пюигренье, 40 лет

Тогда: провёл 62 минуты против «Ман Юнайтед».

Сейчас: в 2018 году завершил карьеру, после чего обозвал болельщиков «Зенита» расистами.

Тогда Сейчас

Защитник: Радек Ширл, 41 год

Тогда: сыграл 90 минут с «МЮ», провёл лучший сезон за «Зенит».

Сейчас: живёт в Бенидорме (Испания).

Тогда Сейчас

Защитник: Роман Широков, 41 год

Тогда: вышел на замену на 28 минут.

Сейчас: выступает экспертом в СМИ, попал в очередной скандал с судейством.

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Тогда Сейчас

Полузащитник: Владислав Радимов, 46 лет

Тогда: сыграл 19 минут, завершил карьеру после Суперкубка УЕФА.

Сейчас: главный тренер «Зенита-2» и эксперт на ТВ.

Тогда Сейчас

Полузащитник: Андрей Аршавин, 41 год

Тогда: сыграл второй тайм, в Кубке УЕФА забил четыре гола и сделал пять ассистов в 14 матчах.

Сейчас: заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» и эксперт на ТВ.

Тогда Сейчас

Полузащитник: Анатолий Тимощук, 43 года

Тогда: был капитаном «Зенита» в матче с «МЮ».

Сейчас: работает в штабе Сергея Семака в «Зените».

Тогда Сейчас

Полузащитник: Константин Зырянов, 44 года

Тогда: сыграл 90 минут с «МЮ», в сезоне-2007/2008 Кубка УЕФА провёл 15 матчей (три гола, две передачи).

Сейчас: в июне покинул пост тренера «Зенита-2», сыграл в матче легенд «Зенита» и «Спартака».

Тогда Сейчас

Полузащитник: Игорь Денисов, 38 лет

Тогда: провёл на поле весь матч, сделал голевую передачу на Павла Погребняка.

Сейчас: тренирует детей, должен сыграть в ответном матче легенд «Зенита» и «Спартака».

Тогда Сейчас

Полузащитник: Данни, 39 лет

Тогда: забил второй гол «Зенита», был признан лучшим игроком матча.

Сейчас: завершил карьеру, отдыхает, приедет на ответный матч легенд «Зенита» и «Спартака».

Тогда Сейчас

Нападающий: Алехандро Домингес, 41 год

Тогда: был заменён после перерыва, сделал две результативные передачи в семи матчах Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008.

Сейчас: занимается скаутингом для греческого «Олимпиакоса» и выступает экспертом на телевидении.

Тогда Сейчас

Нападающий: Павел Погребняк, 38 лет

Тогда: забил первый гол в матче, отметился 10 мячами в 13 встречах Кубка УЕФА.

Сейчас: собирает команду в Медиалигу.

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Главный тренер: Дик Адвокат, 74 года

Тогда: выиграл четвёртый трофей с «Зенитом».

Сейчас: покинул «Утрехт» в июне в должности советника клуба.