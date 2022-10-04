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Александр Мостовой рассказал, интересно ли ему смотреть российский футбол

Александр Мостовой рассказал, интересно ли ему смотреть российский футбол
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, как относится к российскому футболу.

«Было заметно, что уровень упал после первых двух-трёх туров — с отъездом многих хороших иностранцев. Сейчас говорить, что уровень сильно упал, не приходится, поскольку сравнивать не с чем: никто не играет с европейскими командами.

Интересно ли смотреть российский футбол? Я же всё-таки всю жизнь в футболе. Интересно мне или нет, я по-любому буду смотреть.

Но, к примеру, вчера я смотрел матч «Крылья Советов» — «Краснодар» — это ужас в плане ошибок. Два-три паса — и чужому. Ещё и народу мало на трибунах. Вот и пожалуйста, вся зрелищность. Хорошо, что хоть стадионы построили. А если такие игры будут на стадионе тульского «Арсенала», то кто будет это смотреть?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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