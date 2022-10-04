Канищев: РПЛ перестала быть захватывающей. Уже не так важно, кто и какое место займёт

Бывший российский нападающий «Спартака» Александр Канищев поделился мнением о текущем уровне Российской Премьер-Лиги.
«Уровень РПЛ снизился с отъездом многих легионеров, которые определяли игру. Российские клубы и сборная отстранены от участия в международных турнирах — это тоже сказывается на уровне нашей лиги. РПЛ перестала быть захватывающей. Уже не так важно, кто и какое место займёт в конце сезона. Понятно, что первое будет за «Зенитом», а кто займёт последующие места — не имеет никакого значения», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
После 11 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит», набрав 29 очков. Вторую строчку занимает ЦСКА с 23 очками, на один балл меньше у «Ростова» и «Спартака».
- 4 октября 2022
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