Канчельскис: глупые люди решили не пускать Сулейманова в Польшу. Полнейшее безобразие

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с полузащитником «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомедом-Шапи Сулеймановым, которого не пустят в Польшу на матч Лиги конференций УЕФА из-за его российского паспорта.



«Полнейшее безобразие, что Сулейманова не пускают в Польшу. Спорт и политика должны быть несовместимы. Глупые люди решили не пускать игрока на матч ЛК. Но мы попали в такую ситуацию, и нам некуда деваться — остаётся только ждать решения от УЕФА и ФИФА. В данном случае мы просто заложники ситуации», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций «Лех» — «Хапоэль» (Беэр-Шева) состоится 6 октября в Познани (Польша). Стартовый свисток — в 19:45 мск.

Новость по теме В УЕФА объяснили запрет Польши на въезд Сулейманова для участия в матче Лиги конференций