Инсайдер Романо: «Реал» подпишет новый контракт с Бензема, но попробует купить форварда

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема в скором времени подпишет новый контракт с испанским клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, нет никаких сомнений, что «Реал» Мадрид продлит контракт с Каримом Бензема до 2024 года. Несмотря на это, следующим летом «сливочные», вероятно, попытаются осуществить трансфер нового нападающего.

«Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной»:

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В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бензема принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив три гола и сделал одну результативную передачу.