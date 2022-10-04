Нагельсман прокомментировал разгромную победу «Баварии» в матче ЛЧ с «Викторией Пльзень»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с пльзеньской «Викторией» (5:0).
«Ребята выступили хорошо. Вот так нужно подходить к матчам. Мы быстро вышли вперёд, а потом контролировали игру. Это было важно, серьёзно и заслуженно. Этот матч показал, что мы сделали несколько шагов в правильном направлении», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.
Мюнхенская «Бавария» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Виктория Пльзень» (0) — на последнем, четвёртом месте в таблице. Соперниками команд по группе С являются «Барселона» (3) и миланский «Интер» (3).
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