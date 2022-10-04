Мане — о разгроме «Виктории Пльзень»: надеюсь, «Бавария» будет так играть до конца сезона
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Нападающий «Баварии» Садио Мане прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с пльзеньской «Викторией» (5:0).
«Команда провела отличную игру, мы создали множество моментов. «Бавария» заслужила победу. Последние несколько недель были трудными, мы должны были отреагировать. После международного перерыва стало лучше. Надеюсь, мы продолжим выступать в том же духе до конца сезона», — приводит слова Мане Bayern & Germany.
Мюнхенская «Бавария» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Виктория Пльзень» (0) — на последнем, четвёртом месте в таблице. Соперниками команд по группе С являются «Барселона» (3) и миланский «Интер» (3).
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