Деян Станкович возвращается в Италию. Известен клуб Серии А, который он возглавит

Сербский наставник Деян Станкович близок к заключению контракта с «Сампдорией», у которой вакантный пост главного тренера после ухода Марко Джампаоло, сообщает на своём сайте известный итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио.



По информации журналиста, в Милане состоялась двухчасовая встреча представителей «Сампдории» и Станковича, на которой стороны пришли к соглашению. Другим вариантом для клуба было приглашение Клаудио Раньери, однако тот отказался от предложения. Также в числе кандидатов рассматривались Аурелио Андреаццоли и легенда «Ромы» Даниэле де Росси, который получил лицензию на курсах в Коверчано, но пока имеет лишь небольшой опыт работы в тренерском штабе сборной Италии.



44-летний Деян Станкович в бытность футболистом провёл 326 матчей в составе миланского «Интера» (42 гола) и 208 – за римский «Лацио» (34 мяча). Он шесть раз становился чемпионом Италии. С 2019 по 2022 годы Станкович возглавлял «Црвену Звезду», с которой трижды выиграл чемпионат Сербии. «Звездаши» провели 130 матчей под его руководством, в среднем набирая 2,5 очка за игру.



Напомним, 2 октября «Сампдория» объявила об увольнении с поста главного тренера Марко Джампаоло. Он был отправлен в отставку после поражения команды в матче 8-го тура Серии А с «Монцей». Встреча команд закончилась со счётом 3:0 в пользу дебютанта Серии А. Для «Сампдории» это поражение стало четвёртым подряд. В текущем сезоне команда потерпела уже шесть поражений и занимает последнее место в таблице.

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