Деян Станкович высказался о драматичном вылете «Црвены Звезды» из Лиги чемпионов

Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Деян Станкович на пресс-конференции прокомментировал неудачу в плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Маккаби». Белградцы продолжат евросезон в Лиге Европы.



«Хочу поздравить «Маккаби» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов и пожелать этой команде успехов. Речь идёт об организованном коллективе, который умеет защищаться и атаковать, который чрезвычайно силён физически. Во втором тайме мы, к сожалению, утратили энергию, отсюда и результат.



Совокупность обстоятельств и событий повлияла на второй тайм. Когда ты пропускаешь гол на последних секундах, перед самым перерывом, когда мы ничем не рисковали… Сложно говорить. Матч шёл именно так, как мы его представляли. Мы дважды забили и владели преимуществом, но пропустили первый мяч, после которого у команды упал моральный дух, а вместе с ним и энергия. Да, в дальнейшем на поле были те же ребята, которые горели в первом тайме, но этим голом нам подрезали крылья. Мне очень жаль, разочарование велико. Но обстоятельства нашего вылета – как из фильма ужасов», – приводит слова Станковича официальный сайт «Црвены Звезды».



Первый матч в Хайфе завершился победой «Маккаби» со счётом 3:2. В ответном «Црвена Звезда» вела 2:0, но пропустила на пятой компенсированной минуте к первому тайму. А на 90-й минуте автогол Милана Павкова вывел израильский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.