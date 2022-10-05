Тибо Куртуа – вне заявки «Реала» на матч Лиги чемпионов с «Шахтёром»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не примет участия в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром». Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
В опубликованной «Реалом» заявке на игру три вратаря – Андрей Лунин, Луис Лопес и Лукас Каньисарес.
Ранее сообщалось, что Куртуа выбыл на неопределённый срок из-за проблемы со спиной. В воскресенье, 2 октября, он не принял участия в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Осасуной». Ворота «Реала» защищал украинец Андрей Лунин. Мадридцы потеряли очки – игра завершилась со счётом 1:1.
Куртуа в текущем сезоне принял участие в девяти матчах «Реала» во всех турнирах. В Суперкубке УЕФА с «Айнтрахтом», а также в двух играх Лиги чемпионов с «Селтиком» и «РБ Лейпциг» он сохранил свои ворота сухими, но в каждом из шести матчей Ла Лиги с «Альмерией», «Сельтой», «Эспаньолом», «Бетисом», «Мальоркой» и «Атлетико» бельгиец пропустил по одному мячу. В конце сентября он провёл две игры за сборную – с Уэльсом и Нидерландами.
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