«Реал» — «Шахтёр». Трудный день для украинца Лунина

5 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Шахтёр» Донецк. Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех донецкого клуба оценивается аналитиками в 16.0. Поставить на ничью можно за 8.60.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Шахтёр» Донецк 5 октября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 3.09, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.39. На то, что забьёт «Реал», дают коэффициент 1.01. Гол «Шахтёра» оценивается в 1.85. Поставить на «обе забьют» предлагают в букмекерских конторах за 1.99.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Шахтёр» Донецк (05.10.2022)

Ещё вчера мы удивлялись, как так получилось, что «Ливерпуль» и «Рейнджерс» играют друг с другом в футбол впервые в своей истории, а на следующий день мы станем свидетелями уже седьмого за семь лет матча между мадридским «Реалом» и донецким «Шахтёром».

Уж слишком любит слепой жребий Лиги чемпионов сводить эти две далёкие команды в одну группу. Впервые это случилось в 2015 году. Тогда «Реал» Зинедина Зидана дважды одержал победу над «Шахтёром» (4:0 в Мадриде и 4:3 во Львове). Тогда «сливочные» выиграли группу, опередив «ПСЖ», а «Шахтёр» отправился покорять Лигу Европы.

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В коронавирусном 2020 году пустые трибуны в столицах Испании и Украины стали немыми свидетелями двух сенсационных побед «Шахтёра» – 3:2 и 2:0. Всё того же Зинедина Зидана переиграл португалец Луиш Каштру. Несмотря на две победы над фаворитом, дончане всё равно не смогли выйти из группы, а «сливочные» отправились в плей-офф всё с той же первой строчки.



Год спустя «Реал» уже тренировал Карло Анчелотти, а «Шахтёр» – нынешний тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Результат: две победы «Реала» – 5:0 на выезде и 2:1 в Мадриде, но на этот раз команда из Донецка бесславно заняла последнее место в группе.

Впрочем, тот состав был бразильским, если исходить из национальности игроков. В вышеупомянутом мадридском матче в стартовом составе вышли сразу семь уроженцев Бразилии и ещё трое появились на поле со скамейки запасных. И вот год спустя их след простыл.

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От того стартового состава в ростере «Шахтёра» остались только четыре человека – все украинцы. Не стал покидать расположение клуба в том числе и нынешний лидер – 21-летний суперталант Михаил Мудрик, которого руководство отказалось продавать за € 30 млн в «Эвертон».



Сохранение Мудрика в составе оправдало себя. Именно его гол и две результативные передачи внесли весомый вклад в сенсационный разгром «Лейпцига» (4:1) в 1-м туре. А в номинально домашнем матче с «Селтиком» Мудрик сравнял счёт, заработав в итоге ничью 1:1.

При этом в чемпионате Украины на счету талантливого вингера исключительно голевые передачи, коих у него уже четыре в пяти проведённых матчах. Ходят слухи, что в покупке Мудрика заинтересован «Ливерпуль», но будет неудивительно, если молодой украинец зарекомендует себя и в Испании, причём не по видеонарезкам, а прямо на поле «Сантьяго Бернабеу».



«Реал» пока не думает об усилении. У мадридцев всё хорошо – статус лучшей команды Европы, две уверенные сухие победы в Лиге чемпионов с общим счётом 5:0, шесть викторий в семи матчах чемпионата Испании и предвкушение скорого «эль класико», до которого осталось полторы недели.



Единственной помаркой на белом костюме победителя является воскресный матч с «Осасуной», в котором Карим Бензема не забил пенальти при счёте 1:1. Эти цифры на табло так и остались окончательными во встрече. Карло Анчелотти призывает не искать причины потери очков в том, что почти весь основной состав «Реала» полторы недели путешествовал по Европе во время международной паузы.

Хотя если бы Лука Модрич не получил небольшое повреждение в расположении сборной Хорватии, то игра с «Осасуной» могла сложиться и чуть лучше. По словам Анчелотти, Модрич вернулся к тренировкам в понедельник и имеет возможность сыграть с «Шахтёром». Тренируется в общей группе и другой полузащитник, пропустивший воскресный матч «Реала» из-за повреждения – Лукас Васкес.

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Тибо Куртуа побудет в лазарете ещё некоторое время. Место в воротах занял украинец Андрей Лунин. Символично, что вратарь сборной Украины дебютирует в Лиге чемпионов именно в матче с «Шахтёром», которому он проигрывал ещё в составе «Днепра» и луганской «Зари». Самое время и место отомстить за прошлые неудачи.



Нельзя сказать, что резервный вратарь является слабым звеном сегодняшнего «Реала», но сразу семь напарников Лунина по сборной Украины примерно представляют его слабые места. Это возможная причина лишь для гола престижа. Поставить на победу «Реала» и обе забьют можно с коэффициентом 2.60.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Шахтёр» Донецк 5 октября 2022 года

«Шахтёр» – это команда, в которой сейчас почти не осталось легионеров, но сохранился присущий этому клубу характер. Шансов на то, чтобы зацепить очки в гостях у лучшей команды Европы, пребывающей в отличной форме, у дончан откровенно немного. Однако без гола в ворота украинца Андрея Лунина футболисты «горняков» не уйдут.



Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 2.60.

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Прогноз на матч «Реал» — «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.

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