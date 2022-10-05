Спаллетти – о победе 6:1 над «Аяксом»: преподали урок красивой игры? Нет, никого не учили

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал на разгромную победу над «Аяксом» в матче Лиги чемпионов в Амстердаме.



«Победа даёт осознание того, чего мы способны добиться. Я поздравляю ребят с отличным результатом. Когда пропускаешь первым на таком стадионе, в такой «жаре», когда вокруг тебя такой рёв, не всегда просто собраться, но команда отлично отреагировала. Мы действовали на поле правильно при любом счёте.



У футболистов был хороший психологический настрой. Даже когда мы вели с комфортным отрывом, они не останавливались, сохраняли высокий уровень концентрации. Эта победа, безусловно, даёт нам очень хорошие шансы на выход в 1/8 финала. И я так говорю не только по результатам, но и благодаря нашей игре, экспрессии на поле. Наш блестящий футбол в такой великолепной атмосфере доставляет огромное удовольствие.



Мы преподали урок команде, у которой красивый футбол исторически заложен в систему? Нет, мы никого не учили. Мы просто стараемся достигать максимальной производительности. И хотим продолжать. Думаем только о себе, о нашем пути, и хотим попробовать выйти за рамки того, чего уже смогли достичь», – приводит слова Спаллетти официальный сайт «Наполи».



«Наполи» стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с трёх побед с крупным счётом. Итальянцы обыграли английский «Ливерпуль» (4:1), шотландский «Рейнджерс» (3:0) и «Аякс» из Нидерландов (6:1). Если «Наполи» победит амстердамцев в следующем туре, то досрочно оформит выход в плей-офф турнира.