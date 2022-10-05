«Аякс» в матче Лиги чемпионов с «Наполи» потерпел самое крупное поражение за 58 лет

Амстердамский «Аякс» потерпел самое крупное поражение за 58 лет в матче 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА с итальянским «Наполи» (1:6).



Как сообщает Opta, в ноябре 1964 года «Аякс» уступил в чемпионате Нидерландов роттердамскому «Фейеноорду» со счётом 4:9. Таким образом, во встрече Лиги чемпионов амстердамцы повторили антирекорд клуба.



«Аякс» занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав три очка. В следующем матче подопечные Альфреда Шрёдера снова сыграют с «Наполи». Встреча состоится в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» в среду, 12 октября. Стартовый свисток — в 19:45 по московскому времени.



Отметим, что в нидерландской Эредивизии «Аякс» занимает второе место, набрав 19 очков после восьми туров.

Защитник «Аякса» заработал курьёзный пенальти: