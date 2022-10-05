«Аякс» в матче Лиги чемпионов с «Наполи» потерпел самое крупное поражение за 58 лет

Амстердамский «Аякс» потерпел самое крупное поражение за 58 лет в матче 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА с итальянским «Наполи» (1:6).
Как сообщает Opta, в ноябре 1964 года «Аякс» уступил в чемпионате Нидерландов роттердамскому «Фейеноорду» со счётом 4:9. Таким образом, во встрече Лиги чемпионов амстердамцы повторили антирекорд клуба.
«Аякс» занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав три очка. В следующем матче подопечные Альфреда Шрёдера снова сыграют с «Наполи». Встреча состоится в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» в среду, 12 октября. Стартовый свисток — в 19:45 по московскому времени.
Отметим, что в нидерландской Эредивизии «Аякс» занимает второе место, набрав 19 очков после восьми туров.
Защитник «Аякса» заработал курьёзный пенальти:
- 5 октября 2022
-
10:31
-
10:21
-
10:17
-
10:10
-
10:10
-
09:41
-
09:37
-
09:35
-
09:23
-
09:22
-
08:30
-
08:00
-
07:21
-
06:43
-
06:01
-
05:34
-
05:20
-
04:54
-
04:27
-
04:01
-
03:43
-
03:35
-
03:23
-
03:22
-
03:10
-
03:06
-
02:55
-
02:49
-
02:42
-
02:37
-
02:23
-
02:19
-
02:02
-
01:52
-
01:42