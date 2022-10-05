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Максим Митрофанов стал новым генеральным секретарём Российского футбольного союза

Максим Митрофанов стал новым генеральным секретарём Российского футбольного союза
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Максим Митрофанов стал новым генеральным секретарём Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации. Такое решение было принято сегодня, 5 октября, на исполкоме РФС.

На этой должности Максим Митрофанов сменил Александра Алаева, который в августе этого года был избран президентом Российской Премьер-Лиги, а сегодня утверждён в качестве вице-президента РФС.

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сегодня, 5 октября, будет назначен на должность вице-президента Российского футбольного союза (РФС). Глава РПЛ должен занимать пост вице-президента организации, что следует из устава РФС. Назначение состоится на заседании исполкома РФС 5 октября, Алаев также войдёт в бюро исполкома.

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