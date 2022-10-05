Президент РФС Дюков рассказал об интеграции крымского футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с крымскими клубами.

«Мы руководствуемся письмами ФИФА и УЕФА по Крыму от 2014 года ― это особая футбольная зона. Мы исходим из них. Да, футбол в Крыму должен развиваться, должен развиваться детский и массовый футбол. Есть решение ФНЛ по создании рабочей группы, будет аудит, будет дорожная карта, крымские клубы получили все данные, что необходимо подготовить для данного аудита. ФНЛ проведёт работу по их готовности.



В этом плане мы выбрали путь диалога с ФИФА и УЕФА. В начале года мы были близки к принятию решения, которое разрешало бы детским крымским футбольным школам принимать участие в российских соревнованиях. К сожалению, мы не успели её оформить. Мы выбрали путь диалога с ФИФА и УЕФА. Он продолжается. ФИФА и УЕФА прекрасно понимают, что футбол в Крыму должен развиваться. Нужно находить решение, которое позволит развиваться. Мы считаем, что оснований для исключения РФС из ФИФА из-за крымских клубов нет. По присоединённым территориям говорить что-то рано. Конечно, мы хотим развивать футбол на всей территории России, но говорить об этом рано», — передаёт слова Дюкова корреспондент«Чемпионата» Андрей Панков.