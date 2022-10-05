Сёмин объяснил, почему у Кварацхелии не возникло проблем с адаптацией в «Наполи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлении полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи». Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» накануне, 4 октября, забил дебютный мяч в Лиге чемпионов. Он помог своей команде разгромить в гостях «Аякс» (6:1).



«Адаптация Кварацхелии в «Наполи» связана с его талантом и целеустремлённостью. Хвича многое почерпнул, когда играл в РПЛ и работал с такими тренерами, как Сёмин и Слуцкий. Он талантливее и трудолюбивее остальных российских игроков, которые оказались в Серии А. Как раз по этой причине сейчас в Италии у него многое получается.



Но есть ещё один момент: сейчас большинство футболистов переходят в клубы лишь для того, чтобы перейти. Агент сказал им: «Пошли», — они и идут, даже не зная, хочет тренер видеть его в клубе или нет. У Кварацхелии всё сложилось удачно: в команде хотел видеть Спаллетти, который хорошо его знает. У «Наполи» ушёл Инсинье, и Хвичу брали конкретно на его место. Осталось лишь закрепиться и продолжать играть так, как он это делает сейчас», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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