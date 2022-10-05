Сёмин объяснил, почему у Кварацхелии не возникло проблем с адаптацией в «Наполи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлении полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи». Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» накануне, 4 октября, забил дебютный мяч в Лиге чемпионов. Он помог своей команде разгромить в гостях «Аякс» (6:1).
«Адаптация Кварацхелии в «Наполи» связана с его талантом и целеустремлённостью. Хвича многое почерпнул, когда играл в РПЛ и работал с такими тренерами, как Сёмин и Слуцкий. Он талантливее и трудолюбивее остальных российских игроков, которые оказались в Серии А. Как раз по этой причине сейчас в Италии у него многое получается.
Но есть ещё один момент: сейчас большинство футболистов переходят в клубы лишь для того, чтобы перейти. Агент сказал им: «Пошли», — они и идут, даже не зная, хочет тренер видеть его в клубе или нет. У Кварацхелии всё сложилось удачно: в команде хотел видеть Спаллетти, который хорошо его знает. У «Наполи» ушёл Инсинье, и Хвичу брали конкретно на его место. Осталось лишь закрепиться и продолжать играть так, как он это делает сейчас», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 5 октября 2022
-
21:14
-
21:05
-
21:01
-
20:54
-
20:49
-
20:44
-
20:35
-
20:19
-
20:18
-
20:03
-
20:00
-
19:49
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:33
-
19:30
-
19:15
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:30
-
18:30
-
18:23
-
18:20
-
18:15
-
18:05
-
17:56
-
17:53
-
17:50
-
17:38
-
17:35