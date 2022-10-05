«Ювентус» и «Маккаби» огласили стартовые составы на матч

Сегодня, 5 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Маккаби». Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус». Встреча начнётся в 22:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Войцех Щенсны, Хуан Куадрадо, Бремер, Данило, Маттиа Де Шильо, Уэстон Маккенни, Леандро Паредес, Адриен Рабьо, Анхель Ди Мария, Филип Костич, Душан Влахович.

«Маккаби»: Джош Коэн, Даниэль Сундгрен, Абдулайе Сек, Дилан Батубинсика, Шон Гольдберг, Пьер Корню, Али Мохамед, Тьяронн Чери, Мохаммад Абу Фани, Мэвис Тчибота, Францди Пьерро.

«Старая синьора» после двух сыгранных матчей занимает третье место с нулём очков в группе H. Израильский клуб замыкает турнирную таблицу квартета.