«Зальцбург» обыграл загребское «Динамо» в матче Лиги чемпионов

В Зальцбурге завершился матч Лиги чемпионов. Местный «Ред Булл Зальцбург» принимал «Динамо» Загреб. Встреча закончилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит уже во втором тайме. На 71-й минуте отличился Ноа Окафор, реализовавший пенальти. В концовке гости сумели забить, но гол был отменён из-за офсайда после проверки видеоповтора.

Зальцбург» возглавляет турнирную таблицу группы Е. Австрийский клуб набрал пять очков в трёх турах. У команды одна победа и две ничьих. Загребское «Динамо» с тремя очками находится на третьем месте в турнирной таблице.

В следующем туре команды встретятся вновь. На этот раз матч будет проходить в Загребе (Хорватия).